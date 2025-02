Port de signes religieux en classe

«Est-ce qu'on est dans l'accommodement? C'est pas toujours si clair. Puis bon, nous on veut le vivre ensemble. On veut que chaque élève trouve sa place, on vise le bien-être de notre communauté, on vise de favoriser les liens école, famille, communauté. Donc, on a de bonnes intentions. Mais peut-être que parfois, les choses devraient être traitées plus formellement. Il y a vraiment des choses à clarifier.»