Un ex-policier témoigne

«C'est très difficile. Le système est devenu très lourd [...] Ça s'est alourdi parce qu'on en demande de plus en plus. Les avocats de la défense, par exemple, on sait qu'on cherche toujours des failles. C'est le système dans lequel on se trouve. Donc chaque fois qu'il y a plus d'ouverture à un endroit, on essaie d'en trouver une autre, puis là ça crée d'autres obligations.»