Le vulgarisateur scientifique, Martin Carli, se confie à Marie-Eve Tremblay dans une entrevue de fond jeudi à Radio textos.

Il aborde notamment son parcours et de son rôle dans la vulgarisation scientifique et partage des anecdotes personnelles, entre autres la naissance de sa fille pendant un tournage, illustrant les défis de concilier vie professionnelle et personnelle.

Il exprime aussi son désir de rester en bonne santé mentale et physique afin de continuer à éduquer et inspirer les téléspectateurs à travers ses émissions et ses projets.