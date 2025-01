Froids extrêmes imminents au Québec

«C'est un des plus gros épisodes de vortex polaire qu'on ait vu. Pour donner un exemple, juste au Canada, entre l'Alberta et les Maritimes, il y a vraiment juste la Colombie-Britannique qui est épargnée. Le vortex va être centré surtout entre le Minnesota et l'Iowa. Nous, au Québec, on se retrouve un peu en périphérie, mais l'Abitibi est plus près du Minnesota que Montréal, donc évidemment, ça va être plus important.»