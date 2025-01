Décès de Stéphane Venne «Il y a eu une pluie d'éloges pour son œuvre»

«Il a composé pour plusieurs chanteuses, entre autres Renée Claude, à l'époque, et plus récemment Marie-Élaine Thibert. Au mois de novembre, il a commencé donc à être assez malade. On lui a identifié un problème gastro-intestinal incurable et à ce moment-là, on lui a proposé l'aide médicale à mourir. Alors il est décédé paisiblement, entouré de sa femme et de leurs deux enfants. Alors, évidemment, il y a eu une pluie d'éloges depuis hier soir pour l'œuvre de Stéphane Venne.»