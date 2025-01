Une docu-série animée par Marie-Claude Savard

«Il y a 20 ans, on m'a posé la question: "Est ce que tu fais du Botox?" J'ai répondu "oui" et je me suis retrouvée un peu porte-étendard de ça. [...] La chance de créer cette série documentaire, c'est de prendre cette vingtaine d'années de vie de femme et de poser mes questions, de pousser... C'est tellement intéressant qu'on soit capable, aujourd'hui, de comprendre à quel point c'est complexe et de parler de neutralité corporelle, de comment on vieillit, puis du regard de l'autre.»