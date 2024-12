«J'aimerais que les gens qui regardent se disent que ce n'est pas inaccessible»

«Ce qui est le fun avec ces six femmes-là? C'est qu'on est six femmes extrêmement différentes. Puis je pense que tout le monde va pouvoir s'identifier à une d'elles. J'aimerais que les gens qui regardent ça, puissent s'accrocher à un rêve, une passion ou une motivation et se disent que c'est possible si on met le temps et l'énergie, l'effort d'en arriver là. Ce n'est pas inaccessible. Moi, j'espère juste que les gens vont voir ça comme une source d'inspiration.»