Habitation

«À l'heure actuelle, on a 63 000 [logements hors marché] et donc on a 7 % du parc. Et ce qu'on veut d'ici 2050, c'est dans le plan d'urbanisme et de mobilité 2050, on veut arriver à 20%. Alors, entre les deux, il faut de la construction et il faut préserver le stock existant aussi.»