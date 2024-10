Entrevue avec le professeur Pierre-Olivier Pineau

«On est dans une économie de marché. Quand ce n'est pas cher, et bien on en achète plus, puis quand c'est plus cher, on achète moins […] Il faut envoyer le message que d'ici cinq ans, dix ans, on va augmenter les tarifs pour les amener plus proches du coût réel de production pour tout le monde et qu'on va accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés.»