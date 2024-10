Congédier un enseignant incompétent

«C'est sûr que sur une échelle de 0 à 10, on est à 12. C'est très difficile, il faut se lever très, très tôt. Comme direction d'école, on a un dossier à monter. Ça dépend si l'enseignant, l'enseignante est permanent. C'est sûr que là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, si la personne fait de la suppléance ou qu'elle n'est pas permanente, là, on a plus de latitude. Mais à partir du moment où on parle d'une permanence, écoutez, c'est le parcours du combattant.»