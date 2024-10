Hôpitaux remplis de gens en attente d'un CHSLD

«Il y a des gens, suite à un passage à l'hôpital, ils ont été là quelques jours et leur état s'est dégradé. Alors, on les ramène à la maison le temps qu'on trouve une place d'hébergement. On les accompagne 5 h, 10 h, et dans de très rares cas 24h. Et quand on remet les gens sur pied, pour 20 % des gens, avec notre aide, celle de leur famille, le CLSC, les organismes communautaires et tout ce beau monde-là, parfois, la personne n'a plus besoin d'être hébergée.»