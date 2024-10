60 jours après les inondations et le geyser

«Dans notre cas, les assurances nous ont renvoyé vers la ville. On a fait toutes les démarches, on a rempli nos réclamations. On a écrit des messages. Je suis en contact avec le cabinet de la mairesse. La mairesse est venue sur les lieux pour constater les dégâts. Elle nous a promis qu'elle nous aiderait et deux mois plus tard, on n'a toujours pas d'aide concrète [...] C'est un peu frustrant.»