De retour au grand écran

«Je ne sais pas, je me sentais pas, ça ne me tentait pas. J'ai été bien honnête, même si j'adore ce genre de cinéma, même si c'est le genre de projet que je préfère. J'ai dit non. Puis, pendant quatre jours, le personnage m'a hanté, si on veut. Il était de plus en plus présent. Je l'ai rappelé au bout de quatre jours, puis je lui ai dit: ''S'il est pas trop tard, je le ferai parce que ça a l'air que je suis en train de le travailler."»