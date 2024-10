L'ouragan Milton frappera la Floride

«Si on pensait qu'il y avait un danger. On serait parti. Mais on n'est plus dans le cône direct de Milton. C'est sûr qu'il va y avoir des vents de peut-être 75 miles à l'heure. C'est devenu un ouragan de catégorie quatre qui ne nous frappera pas comme ça frappera Tampa ou Sarasota. Les gens, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent de nous. On a pris la bonne décision de rester ici. On a préparé notre immeuble, nous sommes en sécurité.»