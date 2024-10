Congestion à l'Île Bizard

Pourtant, des mesures d'atténuation on été annoncées pour jeudi, deux ou trois jours après le début des activités liées au tournoi. N'est-ce pas un constat d'échec?

«Non. C'est justement là où on est capable d'admettre qu'il y a eu des ratés. On est capable d'admettre qu'il y a place à l'innovation et on est capables aussi d'écouter les citoyens et les citoyennes et de tenir compte de leurs suggestions et de modifier notre plan.