AirPods Pro en appareils auditifs

Alors que les Canadiens peuvent utiliser leurs écouteurs AirPods Pro comme prothèses auditives en vente libre pour pallier des pertes légères à modérées, cette option demeure interdite au Québec en raison de la législation actuelle qui réserve la vente d'appareils auditifs aux audioprothésistes.

Le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Paul-André Gallant, réclame une mise à jour rapide de la réglementation provinciale afin d'élargir l'offre et de rendre ces solutions technologiques plus accessibles et abordables pour la population.

Écoutez le président de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ), Paul-André Gallant, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.