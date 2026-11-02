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AirPods Pro en appareils auditifs

«On ne veut pas que le Québec soit à la remorque des autres provinces»

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Entendu dans

La commission

le 2 novembre 2026 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On ne veut pas que le Québec soit à la remorque des autres provinces»
La Loi sur les audioprothésistes empêche la vente libre d’appareils auditifs comme les AirPods Pro au Québec, contrairement au reste du Canada où Santé Canada les a approuvés depuis 2022. / (AP Photo/Jeff Chiu)

Alors que les Canadiens peuvent utiliser leurs écouteurs AirPods Pro comme prothèses auditives en vente libre pour pallier des pertes légères à modérées, cette option demeure interdite au Québec en raison de la législation actuelle qui réserve la vente d'appareils auditifs aux audioprothésistes. 

Le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Paul-André Gallant, réclame une mise à jour rapide de la réglementation provinciale afin d'élargir l'offre et de rendre ces solutions technologiques plus accessibles et abordables pour la population.

Écoutez le président de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ), Paul-André Gallant, à ce sujet, lundi, lors de l’émission La commission.

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