Paient-ils vraiment leur juste part?

Une étude menée par quatre spécialistes en fiscalité révèle que les ultrariches bénéficient d'un traitement fiscal très avantageux au pays.

Alors que le taux marginal combiné d'imposition dépasse 53 % au Québec, le taux effectif réel payé par les 0,01 % les plus riches, qui gagnent en moyenne 11 millions de dollars par an, n'est que d'environ 34 %, incluant les taxes à la consommation et les charges sociales.

Écoutez la fiscaliste et professeure à l'Université du Québec en Outaouais (UQO), Brigitte Alepin, à ce sujet, lundi, lors de l'émission La commission.