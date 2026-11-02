Inconduites sexuelles en entreprise

Un travailleur du Saguenay ayant envoyé des messages indécents sur la poitrine d'une collègue a été acquitté des accusations contre lui, provoquant de nombreuses réactions.

Selon la criminaliste Julie Couture, l'absence de condamnation criminelle n'absout pas l'acte et n'exclut pas des sanctions en milieu de travail.

Écoutez Me Julie Couture, criminaliste, et Julie Carignan, psychologue organisationnelle, donner leur avis à ce sujet lundi à L'instinct Marie-Eve.