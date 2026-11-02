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Inconduites sexuelles en entreprise

Propos indécents au travail: frontière floue entre justice et RH

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 2 novembre 2026 11:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Propos indécents au travail: frontière floue entre justice et RH
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un travailleur du Saguenay ayant envoyé des messages indécents sur la poitrine d'une collègue a été acquitté des accusations contre lui, provoquant de nombreuses réactions. 

Selon la criminaliste Julie Couture, l'absence de condamnation criminelle n'absout pas l'acte et n'exclut pas des sanctions en milieu de travail. 

Écoutez Me Julie Couture, criminaliste, et Julie Carignan, psychologue organisationnelle, donner leur avis à ce sujet lundi à L'instinct Marie-Eve. 

«Ce n'est pas parce qu'il y a eu acquittement que c'est nécessairement tolérable, c'est juste que le seuil du fardeau de preuve n'a pas été fait dans ce cas-là.» 

Me Julie Couture

La psychologue organisationnelle Julie Carignan rappelle pour sa part l'obligation des employeurs de garantir un climat sécuritaire, d'accueillir promptement toute plainte et d'écarter les doubles standards, tant envers les femmes que les hommes. 

«Ce n’est pas parce que ça n’a pas franchi le seuil pour être considéré criminel que ça n’a pas franchi le seuil de ce qui est acceptable ou inacceptable en milieu de travail. L'employeur a une responsabilité d'offrir un climat sain, sécuritaire à ses employés.» 

Julie Carignan

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