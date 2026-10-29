Heysimone, nouvelle plateforme d'aide aux aînés

On souhaite tous que nos parents puissent vieillir chez eux le plus longtemps possible. Mais quand ils commencent à avoir besoin d'aide, c'est souvent toute une organisation qui repose sur les épaules de la famille. Et trouver la bonne personne, au bon moment, ça peut devenir un véritable casse-tête.

Une nouvelle plateforme québécoise, Heysimone, veut justement simplifier tout ça.

Écoutez son fondateur, Mathew McKinnon, et Mitsou Gélinas, qui s'associe au projet, avec Gino Chouinard.

Heysimone propose plus de 1000 prestataires vérifiés (infirmières, coiffeuses, aides) avec des tarifs 25 à 35 % moins chers que les alternatives privées, tout en assurant sécurité, évaluations et choix personnalisé.