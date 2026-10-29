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Heysimone, nouvelle plateforme d'aide aux aînés

«Tout le monde a dû faire face à cette problématique» -Mitsou Gélinas

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2026 17:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Tout le monde a dû faire face à cette problématique» -Mitsou Gélinas
Mitsou dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

On souhaite tous que nos parents puissent vieillir chez eux le plus longtemps possible. Mais quand ils commencent à avoir besoin d'aide, c'est souvent toute une organisation qui repose sur les épaules de la famille. Et trouver la bonne personne, au bon moment, ça peut devenir un véritable casse-tête.

Une nouvelle plateforme québécoise, Heysimone, veut justement simplifier tout ça.

Écoutez son fondateur, Mathew McKinnon, et Mitsou Gélinas, qui s'associe au projet, avec Gino Chouinard.

Heysimone propose plus de 1000 prestataires vérifiés (infirmières, coiffeuses, aides) avec des tarifs 25 à 35 % moins chers que les alternatives privées, tout en assurant sécurité, évaluations et choix personnalisé.

«C'est un documentaire que j'ai fait sur les personnes âgées (qui m'a donné l'idée). Le constat était clair: c'est qu'il faut trouver une façon de favoriser l'aide à domicile, que nos aînés restent à la maison le plus longtemps possible. Le Québec vieillit, vieillit très vite. Il n'y aura pas de place pour tout le monde dans les résidences pour personnes âgées. Alors, favorisons le maintien, puis, c'est un plus. Ce qui m'est resté en tête du documentaire, cinq ans plus tard, on arrive avec un réseau d'investisseurs, des gens qui croient en projets de 23 à 85 ans et qui veulent contribuer à leur façon.»

Mathew McKinnon,
Mathew McKinnon dans les studios du 98.5/CogecoMédia

Source: Mathew McKinnon dans les studios du 98.5/CogecoMédia

La plateforme répond à la problématique du vieillissement rapide de la population et encourage l’implication intergénérationnelle.

«On sait tous que la courbe démographique est en train de changer, et j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire là, c'est comme de s'organiser. Dans le fond, oui, le public est organisé à sa manière, mais je pense qu'on doit faire chacun notre part pour trouver une façon d'ouvrir un petit peu la valve. Et avec Heysimone, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens peuvent aller donner quelques heures de leur semaine s'ils en ont envie, que pour offrir des services vraiment divers.»

Mitsou Gélinas

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