À l'occasion de l'Halloween, l'historien Laurent Turcot s'intéresse à notre fascination persistante pour les fantômes et les esprits à travers les époques.

Inspiré par une panne technique inusitée survenue à la première de la pièce Le fantôme dans la machine de Fanny Britt, il explore la façon dont l'être humain matérialise des présences invisibles lors de son passage à l'émission Signé Lévesque.

Écoutez la chronique historique de Laurent Turcot, ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.