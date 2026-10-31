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Chronique historique

Comment expliquer notre fascination pour les fantômes à travers les époques?

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 octobre 2026 10:42

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Laurent Turcot
Laurent Turcot
Comment expliquer notre fascination pour les fantômes à travers les époques?
À l'occasion de l'Halloween, l'historien Laurent Turcot s'intéresse à notre fascination persistante pour les fantômes et les esprits à travers les époques. / fotokitas / Adobe Stock

À l'occasion de l'Halloween, l'historien Laurent Turcot s'intéresse à notre fascination persistante pour les fantômes et les esprits à travers les époques.

Inspiré par une panne technique inusitée survenue à la première de la pièce Le fantôme dans la machine de Fanny Britt, il explore la façon dont l'être humain matérialise des présences invisibles lors de son passage à l'émission Signé Lévesque.

Écoutez la chronique historique de Laurent Turcot, ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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