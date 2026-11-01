 Aller au contenu
Film Villeneuve: l’ascension d’une légende

«C'est un film qui fait du bien» -Catherine Beauchamp

par 98.5

0:00
8:09

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 novembre 2026 08:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est un film qui fait du bien» -Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le film très attendu Villeneuve : l’ascension d’une légende, qui a finalement été présenté au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue samedi soir, s'attarde au parcours du pilote québécois, avant ses exploits en Formule 1.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté à la projection, faire part de ses impressions, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«C'est un film qui est très émotif, à hauteur d'homme. Il y a beaucoup d'humour aussi et des clins d'œil qui nous font rire. C'est un film qui fait du bien.»

Catherine Beauchamp

Vous aimerez aussi

«You Can See Everything»: le documentaire choc qui fait sensation
Lagacé le matin
«You Can See Everything»: le documentaire choc qui fait sensation
0:00
6:02
«Il fallait qu'on joue le péril, qu'on joue le danger» -Pascale Bussières
Le Québec maintenant
«Il fallait qu'on joue le péril, qu'on joue le danger» -Pascale Bussières
0:00
7:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ce que j'aime, c'est qu'il nous rattache à la vieille histoire du Québec»
Rattrapage
Place grandissante qu'occupe Éric Duhaime
«Ce que j'aime, c'est qu'il nous rattache à la vieille histoire du Québec»
Cuisine: «J'ai commencé à côté de ma mère, haute comme trois pommes»
Rattrapage
Isabelle Deschamps-Plante à J'en revien pas!
Cuisine: «J'ai commencé à côté de ma mère, haute comme trois pommes»
Quelques évènements culturels à ne pas manquer en novembre
Rattrapage
Cinéma, théâtre, musique, humour, etc.
Quelques évènements culturels à ne pas manquer en novembre
Passe de Evans à Danault: le québécois le remercie avec une bouteille de vin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le joueur a marqué son premier but de la saison
Passe de Evans à Danault: le québécois le remercie avec une bouteille de vin
Qu'est-ce que la doctrine Gérin-Lajoie?
Rattrapage
Évoquée par Paul St-Pierre Plamondon
Qu'est-ce que la doctrine Gérin-Lajoie?
«Si Trump ne mange pas sa claque, je vais boycotter les États-Unis»
Rattrapage
Élections de mi-mandat
«Si Trump ne mange pas sa claque, je vais boycotter les États-Unis»
«On ressort de ce film-là et on se dit que c'est troublant» -Stéphane Leclair
Rattrapage
Documentaire américain You Can See Everything
«On ressort de ce film-là et on se dit que c'est troublant» -Stéphane Leclair
Rencontre Canadiens-Penguins: un 800e match dans la LNH pour Phillip Danault
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
Rencontre Canadiens-Penguins: un 800e match dans la LNH pour Phillip Danault
Xénotransplantation: des organes d'animaux pour sauver des vies humaines
Rattrapage
Face au manque d'organes à transplanter
Xénotransplantation: des organes d'animaux pour sauver des vies humaines
«Pays de merde»: la Norvège répond avec humour aux insultes de Trump
Rattrapage
Chronique voyage
«Pays de merde»: la Norvège répond avec humour aux insultes de Trump
«Est-ce que certains ont utilisé le nom de Steven Blaney pour se faire élire?
Rattrapage
Actualités des régions
«Est-ce que certains ont utilisé le nom de Steven Blaney pour se faire élire?
5-4 face aux Penguins: les Canadiens poursuivent leur série de victoires
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
5-4 face aux Penguins: les Canadiens poursuivent leur série de victoires
Esprit d'équipe du tricolore: «Ils ont bâti quelque chose d'important»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Cinquième victoire de suite pour les Canadiens
Esprit d'équipe du tricolore: «Ils ont bâti quelque chose d'important»
Défi sans frontières: 730 000 $ récolté pour le réseau de santé en Outaouais
Rattrapage
Expédition de deux semaines au Maroc
Défi sans frontières: 730 000 $ récolté pour le réseau de santé en Outaouais