Film Villeneuve: l’ascension d’une légende

Le film très attendu Villeneuve : l’ascension d’une légende, qui a finalement été présenté au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue samedi soir, s'attarde au parcours du pilote québécois, avant ses exploits en Formule 1.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté à la projection, faire part de ses impressions, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C'est un film qui est très émotif, à hauteur d'homme. Il y a beaucoup d'humour aussi et des clins d'œil qui nous font rire. C'est un film qui fait du bien.»