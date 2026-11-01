Film Villeneuve: l’ascension d’une légende

Le film très attendu Villeneuve : l’ascension d’une légende, qui a finalement été présenté au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue samedi soir, s'attarde au parcours du pilote québécois, avant ses exploits en Formule 1.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté à la projection, faire part de ses impressions, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.