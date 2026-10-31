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Chronique culturelle

Quels sont les costumes d'Halloween les plus populaires en 2026?

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 octobre 2026 10:44

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Quels sont les costumes d'Halloween les plus populaires en 2026?
Quelles idées de costumes ont-elles fait le plus fréquemment l'objet de recherches Google au cours du mois d'octobre 2026 ? / Drobot Dean / Adobe Stock

Quelles idées de costumes ont-elles fait le plus fréquemment l'objet de recherches Google au cours du mois d'octobre 2026 ?

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire le point ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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