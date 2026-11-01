C'est un jeune de 18 ans, Isaac Larivée, qui a été victime du délit de fuite survenu vendredi à l’intersection de la rue Jeanne-Mance et du boulevard Henri-Bourassa.
Alors qu'il circulait sur une piste cyclable pour se rendre au collège Ahuntsic, le jeune homme a été mortellement happé par un automobiliste qui aurait tenté de fuir la police à bord d'un véhicule volé. Le conducteur est toujours activement recherché.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand rendre hommage à la jeune victime lors de sa revue de presse, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«On disait qu'il était toujours à son affaire, toujours présent en classe, qu'il avait de bonnes notes. Isaac était décrit comme un ange par ses amis et il s'est fait voler sa vie vendredi dernier. Il se déplaçait toujours à vélo. Les témoignages que je vous ai partagés ont été récoltés par différents médias, entre autres Le Journal de Montréal.»
Autres sujets abordés:
- Sondage Léger sur Donald Trump rapporté par le Journal de Montréal: une majorité d'Américains (58 %) jugent qu'il agit pour ses propres intérêts, tandis que le tiers des républicains se disent prêts à prendre les armes pour défendre Trump s'il le demande;
- The Guardian: des experts recommandent de masquer ou de fausser sa date de naissance lors d'inscriptions en ligne pour contrer la fraude.