C'est un jeune de 18 ans, Isaac Larivée, qui a été victime du délit de fuite survenu vendredi à l’intersection de la rue Jeanne-Mance et du boulevard Henri-Bourassa.

Alors qu'il circulait sur une piste cyclable pour se rendre au collège Ahuntsic, le jeune homme a été mortellement happé par un automobiliste qui aurait tenté de fuir la police à bord d'un véhicule volé. Le conducteur est toujours activement recherché.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand rendre hommage à la jeune victime lors de sa revue de presse, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.