Chronique voyage

Pour répondre aux propos de Donald Trump, qui avait qualifié la Norvège de « pays de merde » "shithouse country" faute d'y avoir reçu le prix Nobel de la paix, l'Office de tourisme de Norvège a choisi de répliquer par la dérision.

Visit Norway a lancé une campagne pour mettre en valeur les toilettes les plus spectaculaires du pays, sous le slogan “Norway makes shit houses great again!”.

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre faire le point, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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