Actualités sportives

Les Canadiens de Montréal ont poursuivi leur série de victoires samedi, en remportant 5-4 un cinquième match d'affilée, face aux Penguins de Pittsburgh.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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