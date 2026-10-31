Inconduites policières au poste de quartier 39

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, s'est exprimé publiquement lors d'un point de presse vendredi, concernant différentes enquêtes liées aux allégations visant principalement le poste de quartier 39, situé dans Montréal-Nord.

Il a alors promis d’être « sans pitié » envers les policiers qui ont commis des actes répréhensibles à l’endroit de citoyens.

Écoutez le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, faire le point ce samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.