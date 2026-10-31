Offrir des articles non alimentaires

Le mouvement de La citrouille turquoise invite les maisons à distribuer des articles non alimentaires, comme des crayons ou de petits jouets, pour permettre aux jeunes vivant avec des allergies alimentaires de célébrer l'Halloween en toute sécurité.

Écoutez Dominique Seigneur, directrice générale d'Allergies Québec, faire le point samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.