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Réintégration de la Russie au hockey

Où faudrait-il tracer la ligne entre sport et politique?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 octobre 2026 09:49

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Où faudrait-il tracer la ligne entre sport et politique?
Frédéric Bérard / Cogeco Média

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé vendredi sa décision de réintégrer les équipes russes dans les compétitions internationales de hockey sur glace, ce qui soulève une onde de choc, notamment en raison de la guerre en Ukraine qui perdure.

La Fédération internationale de hockey sur glace a ensuite consenti à cette décision. Où trace-t-on la ligne entre sport et politique? C'est la question sur laquelle souhaitait se pencher Frédéric Bérard lors de son passage au micro de Denis Lévesque.

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard faire le point, samedi matin, à l'émission de Denis Lévesque.

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