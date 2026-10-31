Actualités sportives

Selon les informations rapportées par le journaliste Elliotte Friedman, l'attaquant étoile Nikita Kucherov aurait signifié à la direction du Lightning de Tampa Bay qu'il ne renouvellerait pas son contrat à la fin de la saison.

Cette manœuvre forcerait ainsi la main de l'organisation pour qu'elle conclue une transaction d'ici la date limite.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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