Le nombre de constats d'infraction pour excès de vitesse distribués dans la réserve faunique des Laurentides a connu une diminution spectaculaire de 45 % en l'espace de deux ans.

Cette baisse marquée s'expliquerait en partie par la popularité grandissante de l'application de navigation Waze, qui permet aux automobilistes de signaler en temps réel l'emplacement exact des policiers postés en bordure de la route et des radars photo.

Écoutez l'animateur de KYK 95,7 Martin-Thomas Côté faire le point ce samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autre sujet abordé