Le chef Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, a promis, lors d'un point de presse vendredi, d'être sans pitié pour ses agents qui ont commis des actes odieux envers des citoyens, qu'il s'agisse de racisme ou d'entrave à une enquête.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Il dit que l'Omerta est tombée, que la parole est libérée, il veut vraiment que même les policiers dénoncent leurs collègues qui ont des comportements répréhensibles envers la population. Il rappelle que c'est 1 % des policiers qui salissent l'uniforme en ayant des agissements qui ne sont pas adéquats. Il dit que certains détails doivent être gardés confidentiels, mais il faut s'attendre à des éléments de preuve difficile.»