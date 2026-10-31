Le chef Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, a promis, lors d'un point de presse vendredi, d'être sans pitié pour ses agents qui ont commis des actes odieux envers des citoyens, qu'il s'agisse de racisme ou d'entrave à une enquête.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Denis Lévesque.