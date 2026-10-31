Médecins millionnaires au Québec

Près de 400 médecins au Québec ont touché plus d’un million de dollars en honoraires pour l’année 2025, révèlent de nouvelles données publiées récemment par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Dans le quotidien Le Soleil, le médecin de famille Benoit Heppell dénonce cette situation en soulignant que les médecins doivent favoriser la rapidité pour atteindre de tels montants.

Écoutez le Dr Benoît Heppell faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.