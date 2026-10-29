Victoire de 5-2 à Dallas

Qui l'avait prévu? Un périple de quatre matchs à l'étranger pour les Canadiens de Montréal sans leur capitaine Nick Suzuki, sans Ivan Demidov, et, jeudi, à Dallas, sans Mike Matheson. Et pourtant...

Des doublés de Cole Caufield et d'Alex Newhook, une défensive étanche et un Jakob Dobes à son meilleur ont permis au Tricolore de l'emporter 5-2 contre les Stars.

Les Canadiens (8-3-2, 18 points) remportent ainsi une quatrième victoire consécutive sur les patinoires adverses après avoir vu Jacob Fowler (les trois premiers matchs) et Dobes (le dernier) accorder quatre buts en autant de rencontres, en général, un gage de succès.

Outre Caufield (7e, 8e) et Newhook (2e, 3e), Phillip Danault (1er) a complété pour les vainqueurs dans un filet désert après que Jake Evans - qui aurait pu marquer - lui ait refilé la rondelle. Un beau geste qui a été salué par tous les coéquipiers des deux attaquants à leur retour au banc. Danault a ajouté une passe, tandis que Noah Dobson a récolté deux mentions d'aide.

Dobes, qui faisait un retour au jeu après avoir gaffé contre les Sharks de San José, a été très solide, repoussant 17 des 19 rondelles dirigées vers lui. Il a particulièrement brillé en deuxième période face à Jason Robertson.

Wyatt Johnston (3e) et Jaime Benn (2e) ont riposté pour les Stars (7-5-1, 15 points). Jake Oettinger a fait face à 21 tirs.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi soir, contre les Penguins de Pittsburgh.

Caufield donne les devants

Les hommes de Martin St-Louis sont quelque peu débordés d'entrée de jeu (4 tirs contre aucun), mais il parviennent à s'installer dans la zone adverse et Cole Caufiled lance le Tricolore en avant après avoir été complètement oublié dans son espace de travail favori: 1-0 à 7:24.