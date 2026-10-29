Victoire de 5-2 à Dallas

Qui l'avait prévu? Un périple de quatre matchs à l'étranger pour les Canadiens de Montréal sans leur capitaine Nick Suzuki, sans Ivan Demidov, et, jeudi, à Dallas, sans Mike Matheson. Et pourtant...
Des doublés de Cole Caufield et d'Alex Newhook, une défensive étanche et un Jakob Dobes à son meilleur ont permis au Tricolore de l'emporter 5-2 contre les Stars.
Les Canadiens (8-3-2, 18 points) remportent ainsi une quatrième victoire consécutive sur les patinoires adverses après avoir vu Jacob Fowler (les trois premiers matchs) et Dobes (le dernier) accorder quatre buts en autant de rencontres, en général, un gage de succès.
Outre Caufield (7e, 8e) et Newhook (2e, 3e), Phillip Danault (1er) a complété pour les vainqueurs dans un filet désert après que Jake Evans - qui aurait pu marquer - lui ait refilé la rondelle. Un beau geste qui a été salué par tous les coéquipiers des deux attaquants à leur retour au banc. Danault a ajouté une passe, tandis que Noah Dobson a récolté deux mentions d'aide.
Dobes, qui faisait un retour au jeu après avoir gaffé contre les Sharks de San José, a été très solide, repoussant 17 des 19 rondelles dirigées vers lui. Il a particulièrement brillé en deuxième période face à Jason Robertson.
Wyatt Johnston (3e) et Jaime Benn (2e) ont riposté pour les Stars (7-5-1, 15 points). Jake Oettinger a fait face à 21 tirs.
Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi soir, contre les Penguins de Pittsburgh.
Caufield donne les devants
Les hommes de Martin St-Louis sont quelque peu débordés d'entrée de jeu (4 tirs contre aucun), mais il parviennent à s'installer dans la zone adverse et Cole Caufiled lance le Tricolore en avant après avoir été complètement oublié dans son espace de travail favori: 1-0 à 7:24.
Caufield passe à un cheveu... ou à un poteau, plutôt, d'en ajouter un autre lors d'un avantage numérique des Canadiens.
Les Stars vont être plus opportunistes quelques minutes plus tard, lorsque Wyatt Johnston déjoue Dobes à courte distance, lors d'un jeu de puissance, à 12:53.
Doublé ultra rapide
L'égalité ne dure pas. Alex Newhook se transforme en fusée et tout le monde autour de lui semble jouer au ralenti lorsqu'il déjoue Jake Oettinger, à 16:05.
La vitesse est encore l'élément clé lors du but suivant des Canadiens, inscrit 27 secondes après le précédent, quand Caufield agit avant tout le monde, à l'embouchure du filet des Stars, à 16:32.
Comme le veut l'adage, certains soirs, «la puck roule» pour une équipe.
C'est le cas pour les Canadiens, jeudi, contre les Stars. Et le deuxième but de la soirée de Newhook le confirme, à 6:11 du deuxième engagement.
L'avance de trois buts n'aura tenu longtemps. Les Stars réduisent l'écart à 8:52, lorsque Rantanen a tout le temps du monde derrière le filet de Dobes pour alimenter Jamie Benn qui fait mouche.
Ça se corse par la suite en raison d'une pénalité à Alexandre Carrier, mais Dobes vole Jason Roberteson deux fois plutôt qu'une.
Pour une deuxième fois dans la rencontre, les hommes de Martin St-Louis retraitent au vestiaire avec une avance de deux buts.
Des jeux de puissance de chaque côté ne modifient pas la donne en première portion de troisième période.
Un autre avantage numérique du Tricolore et une chance inouîe ratée par Jake Evans (bel arrêt de Oettinger) empêchent les Canadiens de «tuer» le match, mais les secondes s'écoulent au cadran.
Les Stars retirent leur gardien avec un peu plus de deux minutes à disputer, mais c'est Phillip Danault qui met un terme au match avec le cinquième but des siens.