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Dominants, du début à la fin

«Les Brewers ont continué leur domination de la saison jusqu'en Série Mondiale»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 octobre 2026 19:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Les Brewers ont continué leur domination de la saison jusqu'en Série Mondiale»
Les Brewers de Milwaukee ont remporté la Série mondiale. / AP/Ashley Landis.

Champions de la saison régulière. Champions de la Série mondiale. Dominants, du début à la fin.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, commenter la victoire des Brewers de Milwaukee en Série mondiale.

Alex Agostino souligne la force collective de l’équipe dirigée par Pat Murphy et l’importance de certains joueurs qui avaient aussi gagné la World Baseball Classic.

La victoire des Brewers, franchise de petit marché, relance le débat sur le plafond salarial avant la négociation de la convention collective.

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