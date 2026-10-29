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Larkin suspendu par les Red Wings

La liste d'équipes ciblées par Dylan Larkin pourrait-elle s'élargir?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 octobre 2026 18:56

Avec

Mario Langlois
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Martin McGuire
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et autres

La liste d'équipes ciblées par Dylan Larkin pourrait-elle s'élargir?
Dylan Larkin, avec les Red Wings de Detroit. / AP/Paul Sancya

L'attaquant Dylan Larkin, qui demande un échange depuis des mois, a fait savoir aux Red Wings - par l'entremise de son agent Pat Brisson - qu'il ne voulait plus jouer avec l'équipe de Detroit.

Réaction, jeudi après-mdi: les Red Wings l'ont suspendu. Est-ce que ce nouveau développement pourrait élargir la liste des équipes à laquelle Larkin accepterait d'être échangé, se demande Mario Langlois?

Écoutez la discussion passionnante entre l'animateur des Amateurs de sports, le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé, à ce sujet.

Tout le monde s'entend, Dylan Larkin est un excellent joueur.

«Un bon joueur qui rentre dans ton alignement, il faut qu'il cadre avec ton ADN», souligne Dubé.

«Sur le plan sportif, il cadre dans l'ADN du Canadien. Il y a de la vitesse, c'est un bon manieur de rondelle, c'est un joueur intelligent, tout ça. Il a un paquet de qualités. Maintenant, le gars qui saute en bas du bateau, puis qui décide qu'il s'en va ailleurs, que ça ne fait pas son affaire, qui bougonne, qui baboune... Je ne sais pas ce qui s'est passé à Detroit, mais est-ce qu'il va ramener ça avec lui? Est-ce que le petit baluchon... Il va traîner ces affaires-là à Montréal? Montréal est, actuellement, une des forces de cette équipe, c'est l'unité et la qualité du groupe.»

Dany Dubé

Les sujets discutés

  • L'importance cruciale des entrevues avant le repêchage pour connaître les hommes derrière les joueurs;
  • Les jeunes joueurs, de plus en plus, s'engagent envers la LNH plutôt qu'avec des équipes en particulier;
  • Les équipes vont sérieusement modifier les clauses de non-échange dans les contrats à venir;
  • Les Red Wings ont prévenu Larkin qu'il pourrait demeurer longtemps chez lui;
  • On discute du match à venir contre les Stars.

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