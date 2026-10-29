Larkin suspendu par les Red Wings

L'attaquant Dylan Larkin, qui demande un échange depuis des mois, a fait savoir aux Red Wings - par l'entremise de son agent Pat Brisson - qu'il ne voulait plus jouer avec l'équipe de Detroit.

Réaction, jeudi après-mdi: les Red Wings l'ont suspendu. Est-ce que ce nouveau développement pourrait élargir la liste des équipes à laquelle Larkin accepterait d'être échangé, se demande Mario Langlois?

Écoutez la discussion passionnante entre l'animateur des Amateurs de sports, le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé, à ce sujet.

Tout le monde s'entend, Dylan Larkin est un excellent joueur.

«Un bon joueur qui rentre dans ton alignement, il faut qu'il cadre avec ton ADN», souligne Dubé.