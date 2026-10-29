Dobes devant le filet à Dallas

C'est Jakub Dobes et non Jacob Fowler qui est devant le filets des Canadiens de Montréal, jeudi soir, à Dallas.
Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite commenter cette situation et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Waite est d'accord avec la décision des Canadiens d'envoyer Dobes devant le filet;
- «Il ne faut pas surutiliser Fowler. Il n'y a que 12 matchs de joués»;
- Stéphane Waite s'attend à voir un Dobes avec un style plus cadré;
- La pression? La seule pression: arrêter le prochain lancer;
- La marge d'erreur est mince pour les Canadiens ce soir;
- Waite a vu Nick Suzuki patiner à Brossard.