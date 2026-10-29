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Dobes devant le filet à Dallas

«Il ne faut pas surutiliser Fowler: il n'y a que 12 matchs de joués»

par 98.5 Sports

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12:10

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 octobre 2026 19:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Il ne faut pas surutiliser Fowler: il n'y a que 12 matchs de joués»
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

C'est Jakub Dobes et non Jacob Fowler qui est devant le filets des Canadiens de Montréal, jeudi soir, à Dallas.

Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite commenter cette situation et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Waite est d'accord avec la décision des Canadiens d'envoyer Dobes devant le filet;
  • «Il ne faut pas surutiliser Fowler. Il n'y a que 12 matchs de joués»;
  • Stéphane Waite s'attend à voir un Dobes avec un style plus cadré;
  • La pression? La seule pression: arrêter le prochain lancer;
  • La marge d'erreur est mince pour les Canadiens ce soir;
  • Waite a vu Nick Suzuki patiner à Brossard.

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