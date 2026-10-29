Les Stars, plutôt que la retraite

David Perron était presque à la retraite. Et puis, le téléphone a sonné. Il est maintenant un membres des Stars de Dallas à sa vingtième saison dans la LNH.

Écoutez David Perron commenter cette situation au terme de laquelle toute sa famille (épouse et quatre enfants) est avec lui à Dallas.

Perron évoque ses réflexions sur la retraite, l'impact de sa famille, et sa passion pour le hockey après 19 ans de carrière, mentionnantrôle de coach pour son fils.

En complément:

Écoutez l'entraîneur adjoint des Stars de Dallas, Alain Nasreddine, parler de la compétitivité des Stars depuis plusieurs années et du leadership de joueurs comme Perron, Benn, Séguin.