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Les Stars, plutôt que la retraite

«Jouer dans une équipe comme ici, c'est vraiment spécial» -David Perron

par 98.5 Sports

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8:27

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 octobre 2026 20:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Jouer dans une équipe comme ici, c'est vraiment spécial» -David Perron
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

David Perron était presque à la retraite. Et puis, le téléphone a sonné. Il est maintenant un membres des Stars de Dallas à sa vingtième saison dans la LNH.

Écoutez David Perron commenter cette situation au terme de laquelle toute sa famille (épouse et quatre enfants) est avec lui à Dallas.

Perron évoque ses réflexions sur la retraite, l'impact de sa famille, et sa passion pour le hockey après 19 ans de carrière, mentionnantrôle de coach pour son fils.

En complément:

Écoutez l'entraîneur adjoint des Stars de Dallas, Alain Nasreddine, parler de la compétitivité des Stars depuis plusieurs années et du leadership de joueurs comme Perron, Benn, Séguin.

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