Réunion avec les PM et les chefs autochtones

Charles Milliard déplore l'absence de Paul St-Pierre Plamondon au conseil de la fédération qui se tient aujourd'hui à Ottawa.

Le chef libéral estime que le premier ministre perd une occasion de tisser des liens, notamment avec les Premières Nations.

Écoutez le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, critiquer la décision de PSPP lundi à La commission.

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