PSPP boycotte un dîner d’Ottawa

Le premier ministre canadien Mark Carney reproche à son homologue québécois Paul St-Pierre Plamondon d’avoir refusé une invitation à dîner et de «laisser une chaise vide» au Sommet Canada-Union européenne à Montréal.
Cette révélation a suscité un débat animé entre les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Écoutez la discussion à ce sujet, mardi midi à La commission.
«Tout ce qui se passe actuellement donne de l'oxygène au mouvement indépendantiste puis aussi à la trame narrative du Parti québécois et de Paul St-Pierre Plamondon qui dit: "Voyez à quel point le fédéral est de mauvaise foi".»