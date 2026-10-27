PSPP boycotte un dîner d’Ottawa

Le premier ministre canadien Mark Carney reproche à son homologue québécois Paul St-Pierre Plamondon d’avoir refusé une invitation à dîner et de «laisser une chaise vide» au Sommet Canada-Union européenne à Montréal.

Cette révélation a suscité un débat animé entre les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Écoutez la discussion à ce sujet, mardi midi à La commission.