Afin de faire la promotion du hockey à travers le Québec, Dany Dubé soumet l'idée de miser sur des patinoires extérieures réfrigérées afin d'offrir plus d'heures de glace aux jeunes joueurs.

Cette avenue permettrait également de réduire les coûts par rapport aux arénas traditionnels.

Au-delà des infrastructures, Dany Dubé mentionne l'importance de revenir aux racines du sport, qui se doit avant tout d'être une activité bénéfique pour les jeunes.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors du deuxième entracte du match Canadiens-Jets, dimanche.