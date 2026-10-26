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Les experts sceptiques

Bientôt un accord Canada-États-Unis? «J'en doute» -Patrick Leblond

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Entendu dans

La commission

le 26 octobre 2026 12:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bientôt un accord Canada-États-Unis? «J'en doute» -Patrick Leblond
Les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis sont à leur comble sous Donald Trump. / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu'une entente commerciale avec le Canada pourrait se conclure très bientôt. Or, les experts sont plutôt sceptiques.

Écoutez Patrick Leblond, professeur et spécialiste de la gouvernance et des politiques économiques à l’Université d’Ottawa, tempérer les attentes, lundi, à La commission.

 Selon lui, les propos du président américain relèvent davantage de la posture politique que d'une réelle percée diplomatique. 

«J'en doute certainement [...] Je pense que c'est simplement un discours électoral pour essayer de faire plaisir à sa base [...] Honnêtement, je ne vois pas dans quel contexte le Canada viendrait accepter un accord, à moins que les Américains, vraiment, fassent des concessions importantes...»

Patrick Leblond

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