Les experts sceptiques

Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu'une entente commerciale avec le Canada pourrait se conclure très bientôt. Or, les experts sont plutôt sceptiques.

Écoutez Patrick Leblond, professeur et spécialiste de la gouvernance et des politiques économiques à l’Université d’Ottawa, tempérer les attentes, lundi, à La commission.

Selon lui, les propos du président américain relèvent davantage de la posture politique que d'une réelle percée diplomatique.