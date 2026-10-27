Allures de bidonvilles

Le titre de la une de La Presse mardi matin est frappant: «Ça ressemble à des bidonvilles». Ce sont les mots prononcés par le coordonnateur d’un organisme communautaire en lien avec les campements de personnes en situation d’itinérance à Montréal.

Ce ne sont plus seulement les tentes qui pullulent. On retrouve de plus en plus des constructions avec des matériaux récupérés à divers endroits et une organisation qui ressemble à un village, certains fournissant même l’électricité sur le campement.

Et lorsqu’on regarde la définition de l’ONU d’un bidonville, cela commence à ressembler à ce qui semble devenir la nouvelle réalité au Québec.

C’est d’ailleurs ce que craint Patrick Lagacé.

Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de l’animateur, mardi, avec la journaliste Valérie Lebeuf.