Allures de bidonvilles

Le titre de la une de La Presse mardi matin est frappant: «Ça ressemble à des bidonvilles». Ce sont les mots prononcés par le coordonnateur d’un organisme communautaire en lien avec les campements de personnes en situation d’itinérance à Montréal.
Ce ne sont plus seulement les tentes qui pullulent. On retrouve de plus en plus des constructions avec des matériaux récupérés à divers endroits et une organisation qui ressemble à un village, certains fournissant même l’électricité sur le campement.
Et lorsqu’on regarde la définition de l’ONU d’un bidonville, cela commence à ressembler à ce qui semble devenir la nouvelle réalité au Québec.
C’est d’ailleurs ce que craint Patrick Lagacé.
Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de l’animateur, mardi, avec la journaliste Valérie Lebeuf.
«La crainte ici, c’est la crainte que j’ai toujours au Québec quand ça ne fonctionne pas dans un domaine. Cette crainte-là, c’est qu’on s’habitue. On s’est habitué aux nids-de-poule, on s’est habitué [...] aux cônes oranges, [...] aux chantiers fantômes, on s’est habitué au fait de ne pas tous avoir un médecin de famille.»
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