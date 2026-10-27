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Allures de bidonvilles

Campements: «Ma crainte, c’est qu’on s’habitue, comme avec les cônes oranges»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Campements: «Ma crainte, c’est qu’on s’habitue, comme avec les cônes oranges»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le titre de la une de La Presse mardi matin est frappant: «Ça ressemble à des bidonvilles». Ce sont les mots prononcés par le coordonnateur d’un organisme communautaire en lien avec les campements de personnes en situation d’itinérance à Montréal. 

Ce ne sont plus seulement les tentes qui pullulent. On retrouve de plus en plus des constructions avec des matériaux récupérés à divers endroits et une organisation qui ressemble à un village, certains fournissant même l’électricité sur le campement. 

Et lorsqu’on regarde la définition de l’ONU d’un bidonville, cela commence à ressembler à ce qui semble devenir la nouvelle réalité au Québec. 

C’est d’ailleurs ce que craint Patrick Lagacé. 

Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de l’animateur, mardi, avec la journaliste Valérie Lebeuf. 

«La crainte ici, c’est la crainte que j’ai toujours au Québec quand ça ne fonctionne pas dans un domaine. Cette crainte-là, c’est qu’on s’habitue. On s’est habitué aux nids-de-poule, on s’est habitué [...] aux cônes oranges, [...] aux chantiers fantômes, on s’est habitué au fait de ne pas tous avoir un médecin de famille.»

Patrick Lagacé

Quelques autres sujets abordés

  • Recomptage dans Vachon: la saga n’est pas encore terminée entre le PQ et le PLQ;
  • Mark Carney refuse que Paul St-Pierre Plamondon prenne la parole lors du Sommet Canada-Union européenne à Montréal;
  • Ottawa ne ferme pas la porte à une réforme de la Loi sur les Indiens;
  • Légère intensification des négociations entre Ottawa et l’administration Trump;
  • Crise des lycéens en France: de nouvelles mesures annoncées par le gouvernement;
  • Allégations d’agressions sexuelles au Nordik Spa Village de Chelsea: le fondateur du groupe Nordik brise le silence. 

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