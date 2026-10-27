Une dizaine de jeunes suspendus à Lévis

Une dizaine de jeunes de l’école secondaire de l’Horizon, à Lévis, ont été suspendus après avoir généré, à l’aide de l’intelligence artificielle, des montages photo offensants de membres du personnel scolaire.

Radio-Canada rapporte la réaction du Centre de services scolaire des Navigateurs, qui affirme que les images, qui circulaient dans un groupe privé, étaient de nature offensante, diffamatoire, haineuse ou violente.

Un hypertrucage montrait notamment un employé de l’établissement scolaire avec un fusil sur la tempe.

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle dans laquelle il rappelle l’importance de discuter des enjeux liés à l'intelligence artificielle et aux hypertrucages avec les adolescents, puisque les conséquences peuvent être encore plus graves.

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