Chronique insolite

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le prix de l'essence se termine toujours par un dixième de cent, la réponse remonte aux années 1930.

Écoutez le chroniqueur Benoit Chartier expliquer l'origine de cette pratique, vendredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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