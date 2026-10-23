«Hate That Bad» au MTELUS

En direct des coulisses du MTELUS avant son lancement à guichets fermés, le chanteur country québécois Matt Lang présente son nouvel album, Hate That Bad.

Inspiré du film Lendemain de veille, l'album s'accompagne d'un concept visuel regroupant plusieurs vidéoclips avec des personnalités québécoises pour former un mini-film.

Musicalement, l'artiste s'est permis d'explorer des influences rock et surf rock. Il est également revenu sur son parcours depuis La Voix, ses collaborations à Nashville, ses projets de tournée européenne et l'obtention récente de deux disques d'or.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi au Québec maintenant.