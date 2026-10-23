Face aux Blackhawks

Les Canadiens de Montréal affronteront les Blackhawks vendredi à Chicago, alors que le tricolore débute un voyage de quatre rencontres sur la route sans son capitaine Nick Suzuki.

Écoutez à ce sujet le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, vendredi, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard et du chroniqueur sportif Jérémie Rainville.