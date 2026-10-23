Face aux Blackhawks

Les Canadiens de Montréal affronteront les Blackhawks vendredi à Chicago, alors que le tricolore débute un voyage de quatre rencontres sur la route sans son capitaine Nick Suzuki.
Écoutez à ce sujet le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, vendredi, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard et du chroniqueur sportif Jérémie Rainville.
«Martin St-Louis va vouloir débuter le voyage en force. Mais pour commencer le voyage du bon pied malgré l'absence de Suzuki, je pense qu'on va regarder à très court terme et qu'on va viser de petites victoires, les unes après les autres.»