Victoire 4-1 pour les Canadiens à Chicago

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match 4-1 vendredi soir face aux Blackhawks de Chicago, malgré l'absence du capitaine Nick Suzuki.
Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril faire le point sur cette rencontre qui a débuté difficilement pour le Tricolore, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ç'a été un début de rencontre quand même difficile. Les Canadiens se faisaient dominer. On a donné en début de deuxième période quatre avantages numériques de suite aux Blackhawks. Heureusement, on a tenu le coup. Je pense que le match a tourné à partir du deuxième but d'Evans.»