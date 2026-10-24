Victoire 4-1 pour les Canadiens à Chicago

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match 4-1 vendredi soir face aux Blackhawks de Chicago, malgré l'absence du capitaine Nick Suzuki.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril faire le point sur cette rencontre qui a débuté difficilement pour le Tricolore, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.