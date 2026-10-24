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Victoire 4-1 pour les Canadiens à Chicago

«Je pense que le match a tourné à partir du deuxième but d'Evans»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 24 octobre 2026 07:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Je pense que le match a tourné à partir du deuxième but d'Evans»
Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match 4-1 vendredi soir face aux Blackhawks de Chicago, malgré l'absence du capitaine Nick Suzuki. / /Jessie Alcheh / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match 4-1 vendredi soir face aux Blackhawks de Chicago, malgré l'absence du capitaine Nick Suzuki.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril faire le point sur cette rencontre qui a débuté difficilement pour le Tricolore, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Ç'a été un début de rencontre quand même difficile. Les Canadiens se faisaient dominer. On a donné en début de deuxième période quatre avantages numériques de suite aux Blackhawks. Heureusement, on a tenu le coup. Je pense que le match a tourné à partir du deuxième but d'Evans.»

Jean-François Baril

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