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Revue de presse

L'écrivaine Coral Hart a publié 400 livres écrits avec l'IA depuis un an et demi

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 24 octobre 2026 07:29

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
L'écrivaine Coral Hart a publié 400 livres écrits avec l'IA depuis un an et demi
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Cette semaine, les Éditions du Boréal ont coupé les liens avec l'auteur Thélyson Orélien en affirmant qu'il avait bel et bien eu recours à l'IA pour la rédaction de son roman C'était ça ou mourir.

Dans la foulée de cette saga, la journaliste Caroline Bertrand présente trois nouvelles au sujet de cette technologie qui soulève de nombreuses questions concernant la place de l'intelligence artificielle dans l'art et la société en général.

Écoutez sa revue de presse samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Depuis février 2025, Coral Hart, une écrivaine sud-africaine, a publié 400 livres. L'IA a joué un gros rôle et elle ne se cache pas du tout. Elle l'assume parfaitement. Mais son nom, c'est un nom d'écriture, tu sais. Elle ne dévoile pas réellement qui elle est. Alors on comprend qu'elle a quand même peur d'un peu des réactions du public. Mais elle a dit qu'on est rendu là avec l'IA, il faut s'y habituer, que ça fait partie du futur.»

Caroline Bertrand

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