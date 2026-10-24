Cette semaine, les Éditions du Boréal ont coupé les liens avec l'auteur Thélyson Orélien en affirmant qu'il avait bel et bien eu recours à l'IA pour la rédaction de son roman C'était ça ou mourir.

Dans la foulée de cette saga, la journaliste Caroline Bertrand présente trois nouvelles au sujet de cette technologie qui soulève de nombreuses questions concernant la place de l'intelligence artificielle dans l'art et la société en général.

Écoutez sa revue de presse samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.