Chronique voyage

De nombreux couples envisagent de partir en voyage pour régler des différends conjugaux et briser la routine, selon une récente étude de Booking.com.

Cette stratégie est-elle une fausse bonne idée étant donné la pression que peut représenter le partage de la logistique et la prise de décision lors d'un périple?

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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