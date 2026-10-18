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Chronique voyage

Partir en voyage pour régler un conflit de couple: bonne ou mauvaise idée?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 10:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Partir en voyage pour régler un conflit de couple: bonne ou mauvaise idée?
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

De nombreux couples envisagent de partir en voyage pour régler des différends conjugaux et briser la routine, selon une récente étude de Booking.com.

Cette stratégie est-elle une fausse bonne idée étant donné la pression que peut représenter le partage de la logistique et la prise de décision lors d'un périple?

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Un reportage d'Enquête: une jeune Québécoise de 24 ans décédée, auraient été empoisonnées par des traitements chimiques anti-punaises de lit
  • Engouement pour les micro-voyages
  • Emploi insolite en Finlande 

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