Dans son tout nouveau documentaire Fracture américaine, qui sera présenté sur TV5+ à partir du du 27 octobre, le journaliste indépendant Simon Coutu part à la rencontre d'Américains divisés idéologiquement pour brosser le portrait de la polarisation de cette société.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.