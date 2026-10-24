Dans son tout nouveau documentaire Fracture américaine, qui sera présenté sur TV5+ à partir du du 27 octobre, le journaliste indépendant Simon Coutu part à la rencontre d'Américains divisés idéologiquement pour brosser le portrait de la polarisation de cette société.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que ça permet de comprendre les États-Unis autrement qu'à travers Donald Trump. Comme documentaire, ça frappe l'imaginaire.»